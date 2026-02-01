CONCERT RUDY Salies-du-Salat
CONCERT RUDY Salies-du-Salat vendredi 20 février 2026.
CONCERT RUDY
CASINO SALIES DU SALAT Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Concert au casino de Salies-du-Salat !
Concert de Variété, pop, rock. .
CASINO SALIES DU SALAT Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 11 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert at the Salies-du-Salat casino!
L’événement CONCERT RUDY Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE