Concert Rue Piètonne Fessenheim
Concert Rue Piètonne Fessenheim mercredi 26 novembre 2025.
Concert Rue Piètonne
rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-26 20:00:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
4 amis de Balgau, amateurs de musique depuis toujours, se sont réunis pour former le groupe « Rue Piétonne » (anciennement Pims).
4 voix, 2 guitares, une basse, de l’harmonica et cajon, chacun apporte sa touche, son style musical d’où la variété de leur répertoire avec leurs reprises pop folk rock… .
rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93
