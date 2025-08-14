CONCERT RUMBA CONGOLAISE SOCIAL CLUB LISANGA TRIO Sète
CONCERT RUMBA CONGOLAISE SOCIAL CLUB LISANGA TRIO Sète jeudi 14 août 2025.
CONCERT RUMBA CONGOLAISE SOCIAL CLUB LISANGA TRIO
Sète Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
.
Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONCERT RUMBA CONGOLAISE SOCIAL CLUB LISANGA TRIO Sète a été mis à jour le 2025-08-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE