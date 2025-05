Concert – Runner Spheres de Harbinger – Passage Sainte-Croix Nantes, 7 juin 2025 16:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 16:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Enfilez votre casque, coupez les communications et laissez-vous porter à travers le cosmos par des nappes synthétiques oniriques.Harbinger est un projet de musique électronique cosmique instrumentale lancé en 2020 par Geoffroy, ancien batteur de Metro Verlaine, après avoir découvert une passion pour les synthétiseurs analogiques. Inspiré par des artistes comme Jean-Michel Jarre, Aphex Twin et Daft Punk, Harbinger mélange synthwave et électronica avec des sonorités rétro-futuristes et des mélodies mélancoliques. En 2024, Harbinger a sorti son premier EP, Runner Spheres, un voyage sonore à travers l’espace, et a réalisé une session live au Radôme. Actuellement, Harbinger travaille sur un deuxième EP prévu pour 2025.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/concert-runner-spheres-de-harbinger/