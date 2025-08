Concert Ryoddson guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger

Concert Ryoddson guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger dimanche 3 août 2025.

Début : 2025-08-03 18:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Venez assister au concert de Ryoddson !!

« Une poignée de sable chaud dans la poche, RYODDSON propose un voyage musical aux contours cinématiques le temps d’une balade dans le grand désert de Sonora en Arizona.

Sur des sonorités évoquant parfois les bandes originales de Western, un chant magnétique se mêle aux guitares atmosphériques et nous embarque sous les degrés Fahrenheit de ces grands espaces mythiques où la lumière poussiéreuse et les cactus majestueux règnent en maîtres.. .

English :

Come and see the Ryoddson concert!

German :

Kommen Sie zum Konzert von Ryoddson!!!

Italiano :

Venite a vedere Ryoddson in concerto!

Espanol :

¡Ven a ver a Ryoddson en concierto!

L’événement Concert Ryoddson guinguette Le Parallèle Mésanger a été mis à jour le 2025-07-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis