Concert Rythm’ N Blues Loïs Morgan Café des artistes Égletons samedi 24 janvier 2026.
Café des artistes 1 Place du Marchadial Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : 2026-01-24
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Pour la sortie de son nouvel album, Loïs Morgan passe par Egletons et se produit au Café des artistes le
samedi 24 janvier à 20h15. Originaire du Périgord, il s’est inspiré de ses voyages en Louisiane pour créer un
blues authentique. Avec sa formule de one-man band, il livre une musique brute en envoutante. L’album
confirme LoÏs Morgan comme l’une des révélations du blues français. .
Café des artistes 1 Place du Marchadial Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 89 85 72 contact@cafe-des-artistes.org
English : Concert Rythm’ N Blues Loïs Morgan
