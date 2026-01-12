Concert Rythm’ N Blues Loïs Morgan Café des artistes Égletons

Concert Rythm’ N Blues Loïs Morgan

Café des artistes 1 Place du Marchadial Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Pour la sortie de son nouvel album, Loïs Morgan passe par Egletons et se produit au Café des artistes le

samedi 24 janvier à 20h15. Originaire du Périgord, il s’est inspiré de ses voyages en Louisiane pour créer un

blues authentique. Avec sa formule de one-man band, il livre une musique brute en envoutante. L’album

confirme LoÏs Morgan comme l’une des révélations du blues français. .

English : Concert Rythm’ N Blues Loïs Morgan

