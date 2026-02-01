Concert Rythme et Chant à Bagnac-sur-Célé chansons JJ Goldman Bagnac-sur-Célé
Concert Rythme et Chant à Bagnac-sur-Célé chansons JJ Goldman Bagnac-sur-Célé samedi 28 février 2026.
Concert Rythme et Chant à Bagnac-sur-Célé chansons JJ Goldman
Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le groupe vocal Rythme et Chant présente un concert hommage à Jean-Jacques Goldman
Le groupe vocal Rythme et Chant présente un concert hommage à Jean-Jacques Goldman. La chorale interprètera les plus grands succès de l'artiste , 47 choristes, 10 chanteurs solistes, au total un concert de plus de 20 chansons. Un grand écran sera disposé dans la salle afin que notre public puisse chanter en karaoké avec les choristes, le tout dans une ambiance conviviale !
.
Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 6 23 02 82 39 choralerythmeetchant@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The vocal group Rythme et Chant presents a tribute concert to Jean-Jacques Goldman
L’événement Concert Rythme et Chant à Bagnac-sur-Célé chansons JJ Goldman Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Figeac