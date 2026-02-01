Concert Rythme et Chant à Bagnac-sur-Célé chansons JJ Goldman Bagnac-sur-Célé

Concert Rythme et Chant à Bagnac-sur-Célé chansons JJ Goldman

Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le groupe vocal Rythme et Chant présente un concert hommage à Jean-Jacques Goldman

La chorale interprètera les plus grands succès de l'artiste , 47 choristes, 10 chanteurs solistes, au total un concert de plus de 20 chansons. Un grand écran sera disposé dans la salle afin que notre public puisse chanter en karaoké avec les choristes, le tout dans une ambiance conviviale !

Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 6 23 02 82 39 choralerythmeetchant@gmail.com

English :

The vocal group Rythme et Chant presents a tribute concert to Jean-Jacques Goldman

