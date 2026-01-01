Concert Rythmes Latinos CHAPELLE SAINTE-GERMAINE Valence
Concert Rythmes Latinos CHAPELLE SAINTE-GERMAINE Valence dimanche 25 janvier 2026.
Concert Rythmes Latinos
CHAPELLE SAINTE-GERMAINE 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB Valence Drôme
Tarif : – – EUR
AU CHAPEAU
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25 17:30:00
2026-01-25
Un duo féminin, guitare et clarinette, et l’acoustique d’une chapelle…
Venez écouter ce concert aux rythmes et consonances hispaniques et sud américaines !
CHAPELLE SAINTE-GERMAINE 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
English :
A female duo, guitar and clarinet, and the acoustics of a chapel…
Come and listen to this concert of Hispanic and South American rhythms and sounds!
