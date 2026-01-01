Concert Rythmes Latinos CHAPELLE SAINTE-GERMAINE Valence

Concert Rythmes Latinos

CHAPELLE SAINTE-GERMAINE 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB Valence Drôme

Tarif : – – EUR

AU CHAPEAU

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Un duo féminin, guitare et clarinette, et l’acoustique d’une chapelle…

Venez écouter ce concert aux rythmes et consonances hispaniques et sud américaines !

.

CHAPELLE SAINTE-GERMAINE 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A female duo, guitar and clarinet, and the acoustics of a chapel…

Come and listen to this concert of Hispanic and South American rhythms and sounds!

L’événement Concert Rythmes Latinos Valence a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme