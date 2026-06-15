Concert Sabine Serrano Kiss Of Sade Promenade de la Rambla Saint-Cyr-sur-Mer
Concert Sabine Serrano Kiss Of Sade Promenade de la Rambla Saint-Cyr-sur-Mer vendredi 21 août 2026.
Saint-Cyr-sur-Mer
Concert Sabine Serrano Kiss Of Sade
Promenade de la Rambla Le Plan de la Mer Saint-Cyr-sur-Mer Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
pour les + de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Kiss of Sade Hommage à l’élégance et à la soul intemporelle de Sade au Théâtre de Verdure.
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Promenade de la Rambla Le Plan de la Mer Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 26 73 73 accueil@saintcyrsurmer.com
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English : Sabine Serrano Concert: Kiss of Sade
Kiss of Sade A tribute to Sade’s timeless elegance and soul at the Théâtre de Verdure.
L’événement Concert Sabine Serrano Kiss Of Sade Saint-Cyr-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de Saint Cyr sur Mer
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