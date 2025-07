Concert Sabrina et Freddy Friant Parc de la mairie Harfleur

Parc de la mairie 55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-07-11 19:00:00

Sabrina et Freddy Friant, duo talentueux et passionné fort de plus de 25 ans d’expérience, vous invitent à un voyage musical empreint de convivialité, de souvenirs et d’émotions. Ensemble, ils proposent un répertoire varié et intemporel, adapté à toutes les générations.

Parc de la mairie 55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 00

English : Concert Sabrina et Freddy Friant

Sabrina and Freddy Friant, a talented and passionate duo with over 25 years of experience, invite you on a musical journey full of conviviality, memories and emotions. Together, they offer a varied and timeless repertoire, suitable for all generations.

German :

Sabrina und Freddy Friant, ein talentiertes und leidenschaftliches Duo mit über 25 Jahren Erfahrung, laden Sie zu einer musikalischen Reise ein, die von Geselligkeit, Erinnerungen und Emotionen geprägt ist. Gemeinsam bieten sie ein abwechslungsreiches und zeitloses Repertoire an, das für alle Generationen geeignet ist.

Italiano :

Sabrina e Freddy Friant, un duo talentuoso e appassionato con oltre 25 anni di esperienza, vi invitano a un viaggio musicale ricco di convivialità, ricordi ed emozioni. Insieme, propongono un repertorio vario e senza tempo, adatto a tutte le generazioni.

Espanol :

Sabrina y Freddy Friant, un dúo talentoso y apasionado con más de 25 años de experiencia, le invitan a un viaje musical lleno de convivencia, recuerdos y emociones. Juntos, ofrecen un repertorio variado y atemporal, apto para todas las generaciones.

