CONCERT SACHA AU PIANO LE RELAIS DU PIC DU GAR Marignac 21 juin 2025 19:00

Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

Découvrez Sacha et son piano aux sons jazz, variété internationale, improvisation, piano bar…

Ouvert à tous.

Réservation conseillée pour dîner. .

LE RELAIS DU PIC DU GAR 3 Rue Detch Clos

Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

English :

Discover Sacha and his piano with sounds of jazz, international variety, improvisation, piano bar…

German :

Entdecken Sie Sacha und sein Klavier mit den Klängen von Jazz, internationalem Varieté, Improvisation, Piano Bar…

Italiano :

Scoprite Sacha e il suo pianoforte jazz, varietà internazionale, improvvisazione, piano bar…

Espanol :

Descubra a Sacha y su piano jazz, variedades internacionales, improvisación, piano bar…

