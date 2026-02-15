CONCERT SACHKA Sète

CONCERT SACHKA

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Pour le lancement de son 1er album Vous deux , Sachka et ses musiciens vous feront voyager entre bossa nova, samba et jazz manouche.

English :

For the launch of her 1st album Vous deux , Sachka and her musicians will take you on a journey through bossa nova, samba and gypsy jazz.

