CONCERT SACHKA
Sète Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Pour le lancement de son 1er album Vous deux , Sachka et ses musiciens vous feront voyager entre bossa nova, samba et jazz manouche.
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40 chaboudm@gmail.com
English :
For the launch of her 1st album Vous deux , Sachka and her musicians will take you on a journey through bossa nova, samba and gypsy jazz.
