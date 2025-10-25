Concert Sacré Graal par Pavillon’AIR Salle Maurice Thorez Tarnos

Concert Sacré Graal par Pavillon’AIR

Salle Maurice Thorez Avenue de la grande baye Tarnos Landes

L’ensemble de cuivres et percussions composé de 13 musiciens, , interprètera les titres de son dernier spectacle: Sacré Graal.

Les Pavillon’AiR est un ensemble musical de 13 musiciens issus d’orchestres prestigieux créé en 2016 par de jeunes amis, alors étudiants des classes de cuivres et de percussions du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans.

Ils se sont produits lors d’une quinzaine de concerts dans la région orléanaise concerts classiques, concerts caritatifs et même présentations pédagogiques en milieu scolaire.

En 2020, le projet s’interromp pour que ses membres puissent poursuivre leur formation instrumentale.

Quelques années après, les Pavillon’AiR proposent un programme alliant une haute qualité musicale et l’esprit amical de ses débuts, avec une toute nouvelle équipe dynamique et ambitieuse.

L’ensemble sera en résidence toute la semaine.

RDV à 20h30. .

Salle Maurice Thorez Avenue de la grande baye Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45

