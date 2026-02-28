Concert « Sacré Vivaldi ! » Eglise Sainte Bernadette Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 16:00 –

Gratuit : non De 6 € à 15 € Tarif plein 15 € (prévente 13 €)Tarif réduit* 8 € (prévente 6 €)Gratuit pour les moins de 12 ans* étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, carte blanche Tout public

Il Coro est un ensemble Chœur et Orchestre composé d’une quarantaine de chanteurs et d’une vingtaine d’instrumentistes. Ensemble amateur soutenu par quelques instrumentistes et solistes professionnels, Il Coro a pour ambition d’offrir des concerts de qualité, en tentant de travailler au plus près de l’esthétique baroque.Au programme de « Sacré Vivaldi » :???? Kyrie/Benedictus/Agnus, extraits de la Grande Messe vénitienne???? Domine ad adjuvandum me festina – RV 593???? Stabat Mater pour alto solo et orchestre – RV 621???? In memoria aeterna, extrait du Beatus Vir – RV 597???? Concerto pour flûte Op10. Nº3 – RV 428???? In exitu Israel – RV 604Billetterie sur place ou via Hello Asso

Eglise Sainte Bernadette Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

