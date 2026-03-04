Concert « Sacré Vivaldi ! », Eglise Sainte Bernadette, Orvault

Concert « Sacré Vivaldi ! » Dimanche 22 mars, 16h00 Eglise Sainte Bernadette Loire-Atlantique

De 6 € à 15 €

Il Coro est un ensemble Chœur et Orchestre composé d’une quarantaine de chanteurs et d’une vingtaine d’instrumentistes. Ensemble amateur soutenu par quelques instrumentistes et solistes professionnels, Il Coro a pour ambition d’offrir des concerts de qualité, en tentant de travailler au plus près de l’esthétique baroque.

Au programme de « Sacré Vivaldi » :

Kyrie/Benedictus/Agnus, extraits de la Grande Messe vénitienne

Domine ad adjuvandum me festina – RV 593

Stabat Mater pour alto solo et orchestre – RV 621

In memoria aeterna, extrait du Beatus Vir – RV 597

Concerto pour flûte Op10. Nº3 – RV 428

In exitu Israel – RV 604

Billetterie sur place ou via Hello Asso

Eglise Sainte Bernadette 56 Rue des Verts Prés, Orvault Orvault 44700 Le Bignon Loire-Atlantique Pays de la Loire

