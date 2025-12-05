Concert Sacrée Musique Ensemble Ô Cathédrale Saint Siffrein Carpentras

Cathédrale Saint Siffrein 3 place Saint-Siffrein Carpentras Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 20:15:00

2025-12-05

Sacrée Musique est le seul festival de musique sacrée avec un fonctionnement en itinérance. Sa vocation est de rejoindre le grand public dans des lieux emblématiques du patrimoine local, et mettre en valeur par des illuminations à la bougie.

Cathédrale Saint Siffrein 3 place Saint-Siffrein Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 87 66 90 romane@sacreemusique.fr

English :

Sacrée Musique is the only festival of sacred music to operate on an itinerant basis. Its vocation is to reach out to the general public in emblematic local heritage sites, highlighted by candlelight illuminations.

German :

Sacrée Musique ist das einzige Festival für geistliche Musik, das auf Wanderschaft geht. Seine Berufung ist es, das breite Publikum an symbolträchtigen Orten des lokalen Kulturerbes zu erreichen, die durch Kerzenbeleuchtung hervorgehoben werden.

Italiano :

Sacrée Musique è l’unico festival di musica sacra che opera su base itinerante. La sua vocazione è quella di raggiungere il grande pubblico in luoghi emblematici del patrimonio locale e di metterli in mostra attraverso illuminazioni a lume di candela.

Espanol :

Sacrée Musique es el único festival de música sacra que funciona de forma itinerante. Su vocación es llegar al gran público en lugares emblemáticos del patrimonio local y darlos a conocer mediante iluminaciones a la luz de las velas.

