CONCERT Sacré,salé à Ansouis Ansouis 18 juillet 2025 18:30

Vaucluse

CONCERT Sacré,salé à Ansouis Eglise Saint Martin Ansouis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

En ligne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:30:00

fin : 2025-07-18 20:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Venez vibrer au rythme de la musique Gospel et de chants sacrés à Ansouis !

Eglise Saint Martin

Ansouis 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 08 22 28 associationlesbecsfins@gmail.com

English :

Come and enjoy Gospel music and sacred songs in Ansouis!

German :

Lassen Sie sich in Ansouis von Gospelmusik und geistlichen Gesängen mitreißen!

Italiano :

Venite a godervi il ritmo della musica gospel e dei canti sacri ad Ansouis!

Espanol :

¡Venga a disfrutar del ritmo de la música Gospel y los cantos sagrados en Ansouis!

L’événement CONCERT Sacré,salé à Ansouis Ansouis a été mis à jour le 2025-06-17 par Sud Luberon Tourisme