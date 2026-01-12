Concert Safara

Tremargad'Kafe Trémargat

Début : 2026-02-07 21:00:00

2026-02-07

Avec plus d’une centaine de concerts, Safara poursuit son chemin…

À travers leurs compositions, ils vous invitent à une soirée pleine de découvertes des morceaux enjoués et des chansons plus intimistes qui vous toucheront en plein cœur.

Les rythmes festifs du Maghreb fusionnent avec les cordes et les voix.

Le chant en Darija (dialecte marocain) porté par leur musique révèle une fraîcheur et une énergie euphorisante.

Au chapeau (prévoir des espèces)

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

