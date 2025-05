Concert Safari Musical – Nancy, 25 mai 2025 16:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Concert Safari Musical 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-25 16:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Découvrez le Muséum-Aquarium de Nancy le temps d’une déambulation musicale. Un concert-safari pour découvrir les animaux et musiques venant des quatre coins du globe. N’ayez crainte, les musiciens feront guise de guides pour la navigation entre terre et mer, leurs musiques donnant vie aux animaux les plus exotiques !Tout public

34 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

Discover the Muséum-Aquarium de Nancy during a musical stroll. A concert-safari to discover animals and music from the four corners of the globe. Don’t worry, the musicians will act as guides as you navigate between land and sea, their music bringing the most exotic animals to life!

German :

Entdecken Sie das Muséum-Aquarium von Nancy während einer musikalischen Wanderung. Ein Safarikonzert, um Tiere und Musik aus allen Ecken der Welt zu entdecken. Keine Angst, die Musiker werden als Reiseführer zwischen Land und Meer fungieren, denn ihre Musik erweckt die exotischsten Tiere zum Leben!

Italiano :

Passeggiata musicale nel Muséum-Aquarium di Nancy. Un concerto safari per scoprire animali e musiche dai quattro angoli del mondo. Non preoccupatevi, i musicisti saranno le vostre guide mentre navigate tra terra e mare e la loro musica darà vita agli animali più esotici!

Espanol :

Descubra el Muséum-Aquarium de Nancy durante un paseo musical. Un concierto safari para descubrir animales y música de los cuatro puntos cardinales. No se preocupe, los músicos serán sus guías mientras navega entre la tierra y el mar, ¡su música dará vida a los animales más exóticos!

