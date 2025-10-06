Concert Sahra Halgan

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Alliance inédite entre chanson somalienne et rock des origines, l’album Hiddo Dhawr ajoute son inspiration dans les paysages les plus inattendus de la sono mondiale¿!

Sahra Halgan est une artiste iconique du Somaliland. Dans les années 80, c’est dans le contexte de la guerre en réaction à la répression du dictateur de la Somalie voisine, Siad Barré, que Sahra reçoit son surnom de ¿Halgan¿ , la combattante, et que ses chansons gagnent à jamais le cœur de tout un peuple. Avec son dernier album Hiddo Dhawr, Sahra Halgan place plus que jamais une musique séculaire au cœur d’une modernité hors normes, hors modes et hors âges où la voix déploie toute sa chaleur, ses ornements, son ironie ou sa gravité, son mystère et sa dignité, véhiculant ainsi l’histoire de son peuple et sa présence au monde, ses tragédies, ses joies. Alliance inédite entre chanson somalienne et rock des origines, l’album Hiddo Dhawr ajoute son inspiration dans les paysages les plus inattendus de la sono mondiale¿! .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

An unprecedented alliance between Somali song and rock from its origins, the album Hiddo Dhawr adds its inspiration to the most unexpected landscapes of the global sound¿!

German :

Das Album Hiddo Dhawr ist eine einzigartige Kombination aus somalischem Liedgut und Rockmusik

Italiano :

Una miscela unica di canzone somala e rock originale, l’album Hiddo Dhawr trae ispirazione dai paesaggi più inaspettati del sound globale¿!

Espanol :

¡Mezcla única de canción somalí y rock original, el álbum Hiddo Dhawr se inspira en los paisajes más inesperados del sonido global¿!

L’événement Concert Sahra Halgan Colmar a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme de Colmar