Concert Saint-Affrique vendredi 16 janvier 2026.
5 rue de l’industrie Saint-Affrique Aveyron
Vendredi 2026-01-16
2026-01-16
2026-01-16
Venez nombreux au concert au Lieu-Dit !
Concert d’Anaïs Di Pasquali organisé par l’association du Lieu Dit. .
5 rue de l’industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
English :
Come one, come all to the concert at Le Lieu-Dit!
