Concert

Concert Saint-Affrique vendredi 16 janvier 2026.

5 rue de l’industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Venez nombreux au concert au Lieu-Dit !
Concert d’Anaïs Di Pasquali organisé par l’association du Lieu Dit.   .

5 rue de l’industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42  cafe@assolieudit.fr

English :

Come one, come all to the concert at Le Lieu-Dit!

