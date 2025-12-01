Concert

Salle Mazarin Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Concert d’après le fruit des recherches de Mareike Schellenberger. C’est une musique (classique) d’une qualité exceptionnelle, dans la lignée des grands romantiques et post-romantiques, ou du XXème siècle pour Gisela Hernandez. À notre grand étonnement, ces œuvres ne sont pas jouées en France. Et ce sera une pianiste cubaine (vivant à Paris) qui accompagnera Mareike, Marta Lahens. C’est un évènement exceptionnel puisqu’il s’agira d’un programme inédit. Une première française en quelque sorte. .

Salle Mazarin Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 80 48 reserver@lesmuses-puisayeforterre.eu

English : Concert

L’événement Concert Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-11-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !