Informations pratiques

Saint-Barthélemy-de-Bussière

Concert

Place de l’église Saint-Barthélemy-de-Bussière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Nowhere Man, folk music. Première partie Lena Jo et Billy Buddy. Inscription conseillée par SMS. Buvette de l’auberge. .

Place de l’église Saint-Barthélemy-de-Bussière 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 76 00 33

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English : Concert

L’événement Concert Saint-Barthélemy-de-Bussière a été mis à jour le 2026-08-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin