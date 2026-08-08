AGENDA · Saint-Barthélemy-de-Bussière
Concert Saint-Barthélemy-de-Bussière
samedi 8 août 2026 · Saint-Barthélemy-de-Bussière
Informations pratiques
Saint-Barthélemy-de-Bussière
Concert
Place de l’église Saint-Barthélemy-de-Bussière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Nowhere Man, folk music. Première partie Lena Jo et Billy Buddy. Inscription conseillée par SMS. Buvette de l’auberge. .
Place de l’église Saint-Barthélemy-de-Bussière 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 76 00 33
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English : Concert
L’événement Concert Saint-Barthélemy-de-Bussière a été mis à jour le 2026-08-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin