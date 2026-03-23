CONCERT Saint-Bertrand-de-Comminges
CONCERT Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 11 avril 2026.
CONCERT
CATHÉDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert des élèves de la classe d’orgue.
Venez découvrir le talent des élèves de la classe d’orgue du Conservatoire de Tarbes !
Un moment musical unique dans le cadre majestueux de la cathédrale, autour de grandes œuvres du répertoire pour orgue ?? .
CATHÉDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by students of the organ class.
L’événement CONCERT Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE