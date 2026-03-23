CONCERT

CATHÉDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert des élèves de la classe d’orgue.

Venez découvrir le talent des élèves de la classe d’orgue du Conservatoire de Tarbes !

Un moment musical unique dans le cadre majestueux de la cathédrale, autour de grandes œuvres du répertoire pour orgue ?? .

CATHÉDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Concert by students of the organ class.

L’événement CONCERT Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE