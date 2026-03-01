CONCERT Saint-Étienne-du-Valdonnez
CONCERT Saint-Étienne-du-Valdonnez vendredi 27 mars 2026.
CONCERT
Église Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-03-27 20:30:00
Le foyer rural Le Bramont de Saint-Etienne vous propose un concert vendredi 27 mars à 20h30, à l’église . La chorale Chabanilles vous accueille avec des chants d’hier et d’aujourd’hui, sacrés ou populaires, d’ici ou d’ailleurs, pour petits et grands.
Participation libre au chapeau.
Église Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 6 32 84 36 49
English :
The Foyer Rural Le Bramont in Saint-Etienne invites you to a concert on Friday March 27 at 8.30pm in the church. The Chabanilles choir welcomes you with songs from yesterday and today, sacred or popular, from here or elsewhere, for young and old.
Free participation by hat.
