Concert | Saint-Gal Bar Le St Gal Bar Langeac

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Soirée concert du groupe « Moonshiners spirit » au Saint-Gal Bar/restaurant en soutien aux participants de « La Route des Légendes ».

Le St Gal Bar 17 Rue du Pont Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 37 98 justinem43@hotmail.fr

English :

Moonshiners spirit » evening concert at the Saint-Gal Bar/restaurant in support of « La Route des Légendes » participants.

German :

Konzertabend der Gruppe « Moonshiners spirit » in der Saint-Gal Bar/Restaurant zur Unterstützung der Teilnehmer der « La Route des Légendes ».

Italiano :

Concerto serale del gruppo « Moonshiners spirit » al bar/ristorante Saint-Gal a sostegno dei partecipanti a « La Route des Légendes ».

Espanol :

Concierto nocturno del grupo « Moonshiners spirit » en el bar-restaurante Saint-Gal en apoyo de los participantes en « La Route des Légendes ».

