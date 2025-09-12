Concert | Saint-Gal Bar Le St Gal Bar Langeac
Le St Gal Bar 17 Rue du Pont Langeac Haute-Loire
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Soirée concert du groupe « Moonshiners spirit » au Saint-Gal Bar/restaurant en soutien aux participants de « La Route des Légendes ».
Le St Gal Bar 17 Rue du Pont Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 37 98 justinem43@hotmail.fr
English :
Moonshiners spirit » evening concert at the Saint-Gal Bar/restaurant in support of « La Route des Légendes » participants.
German :
Konzertabend der Gruppe « Moonshiners spirit » in der Saint-Gal Bar/Restaurant zur Unterstützung der Teilnehmer der « La Route des Légendes ».
Italiano :
Concerto serale del gruppo « Moonshiners spirit » al bar/ristorante Saint-Gal a sostegno dei partecipanti a « La Route des Légendes ».
Espanol :
Concierto nocturno del grupo « Moonshiners spirit » en el bar-restaurante Saint-Gal en apoyo de los participantes en « La Route des Légendes ».
