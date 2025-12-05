Concert Saint-Georges-du-Bois

Concert

Concert

Eglise Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Les deux chorales L’Echo du bois & La clé des mots vous invites à un concert à l’église de St Georges du Bois.

Entrée libre.

English :

The two choirs: L’Echo du bois & La clé des mots invite you to a concert in the church of St Georges du Bois.

Free admission.

German :

Die beiden Chöre: L’Echo du bois & La clé des mots laden Sie zu einem Konzert in der Kirche von St Georges du Bois ein.

Eintritt frei.

Italiano :

I due cori: L’Echo du bois e La clé des mots vi invitano a un concerto nella chiesa di St Georges du Bois.

Ingresso libero.

Espanol :

Los dos coros: L’Echo du bois & La clé des mots le invitan a un concierto en la iglesia de St Georges du Bois.

Entrada gratuita.

