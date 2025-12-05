Concert Saint-Georges-du-Bois
Concert Saint-Georges-du-Bois vendredi 5 décembre 2025.
Concert
Eglise Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Les deux chorales L’Echo du bois & La clé des mots vous invites à un concert à l’église de St Georges du Bois.
Entrée libre.
.
Eglise Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 45 71 19
English :
The two choirs: L’Echo du bois & La clé des mots invite you to a concert in the church of St Georges du Bois.
Free admission.
German :
Die beiden Chöre: L’Echo du bois & La clé des mots laden Sie zu einem Konzert in der Kirche von St Georges du Bois ein.
Eintritt frei.
Italiano :
I due cori: L’Echo du bois e La clé des mots vi invitano a un concerto nella chiesa di St Georges du Bois.
Ingresso libero.
Espanol :
Los dos coros: L’Echo du bois & La clé des mots le invitan a un concierto en la iglesia de St Georges du Bois.
Entrada gratuita.
L’événement Concert Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2025-11-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin