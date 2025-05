Concert Saint-Germain-des-Prés – Salle des Fêtes Louvigny, 17 juin 2025 21:00, Louvigny.

Calvados

Concert Saint-Germain-des-Prés Salle des Fêtes Grande Rue Louvigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 21:00:00

fin : 2025-06-17 22:30:00

Date(s) :

2025-06-17

Après avoir raconté Piaf avec Sergio Tomassi en juin dernier, la chanteuse Catherine Dargent vous propose un duo avec Damien Bravo au piano pour vous emmener à Saint-Germain-Des-Prés.

Le CDD créé en janvier 2025 fera la première partie avec Gainsbourg, Bécaud et les autres.

Jazz, chansons à texte, caves enfumées… pendant 20 ans, Saint-Germain-Des-Prés accueille l’avant-garde artistique… Une école de poésie, avec à sa tête Jacques Prévert, qui va apporter un nouveau souffle à la chanson, pendant que tous louchent vers le jazz… Yves Montand, Juliette Greco, Léo Férré, Brassens, Brel, Trénet, Béart, Gainsbourg chanteront Queneau, Prevert et Boris Vian, pendant que Barbara pose les premiers refrains de sa légende. C’est cet univers que Catherine Dargent et Damien Bravo ont fait le pari de recréer.

Après avoir raconté Piaf avec Sergio Tomassi en juin dernier, la chanteuse Catherine Dargent vous propose un duo avec Damien Bravo au piano pour vous emmener à Saint-Germain-Des-Prés.

Le CDD créé en janvier 2025 fera la première partie avec Gainsbourg, Bécaud et les autres.

Jazz, chansons à texte, caves enfumées… pendant 20 ans, Saint-Germain-Des-Prés accueille l’avant-garde artistique… Une école de poésie, avec à sa tête Jacques Prévert, qui va apporter un nouveau souffle à la chanson, pendant que tous louchent vers le jazz… Yves Montand, Juliette Greco, Léo Férré, Brassens, Brel, Trénet, Béart, Gainsbourg chanteront Queneau, Prevert et Boris Vian, pendant que Barbara pose les premiers refrains de sa légende. C’est cet univers que Catherine Dargent et Damien Bravo ont fait le pari de recréer. .

Salle des Fêtes Grande Rue

Louvigny 14111 Calvados Normandie +33 2 31 73 73 56 lafugue14@gmail.com

English : Concert Saint-Germain-des-Prés

After recounting Piaf with Sergio Tomassi last June, singer Catherine Dargent offers you a duet with Damien Bravo on piano to take you to Saint-Germain-Des-Prés.

CDD, created in January 2025, will be opening for Gainsbourg, Bécaud and others.

Jazz, chanson à texte, smoky cellars… for 20 years, Saint-Germain-Des-Prés was home to the artistic avant-garde… A school of poetry, headed by Jacques Prévert, that would breathe new life into chanson, while everyone was looking to jazz? Yves Montand, Juliette Greco, Léo Férré, Brassens, Brel, Trénet, Béart, Gainsbourg will sing Queneau, Prevert and Boris Vian, while Barbara lays down the first refrains of her legend. Catherine Dargent and Damien Bravo have taken up the challenge of recreating this universe.

German : Concert Saint-Germain-des-Prés

Nachdem die Sängerin Catherine Dargent im vergangenen Juni mit Sergio Tomassi von Piaf erzählt hat, wird sie Sie in einem Duett mit Damien Bravo am Klavier nach Saint-Germain-Des-Prés entführen.

Das im Januar 2025 gegründete CDD wird mit Gainsbourg, Bécaud und anderen den ersten Teil des Konzerts bestreiten.

Jazz, Chansons à texte, verrauchte Keller… 20 Jahre lang beherbergte Saint-Germain-Des-Prés die künstlerische Avantgarde… Eine Schule der Poesie mit Jacques Prévert an der Spitze, der dem Chanson neuen Schwung verleiht, während alle auf den Jazz schielen? Yves Montand, Juliette Greco, Léo Férré, Brassens, Brel, Trénet, Béart und Gainsbourg singen Queneau, Prevert und Boris Vian, während Barbara die ersten Refrains ihrer Legende singt. Catherine Dargent und Damien Bravo haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Welt neu zu erschaffen.

Italiano :

Dopo aver raccontato Piaf con Sergio Tomassi lo scorso giugno, la cantante Catherine Dargent vi propone un duetto con Damien Bravo al pianoforte per portarvi a Saint-Germain-Des-Prés.

Il CDD, creato nel gennaio 2025, aprirà per Gainsbourg, Bécaud e altri.

Jazz, testi di canzoni, cantine fumose… per 20 anni Saint-Germain-Des-Prés ha ospitato l’avanguardia artistica… Una scuola di poesia, guidata da Jacques Prévert, che avrebbe dato nuova vita alla chanson, mentre tutti guardavano al jazz? Yves Montand, Juliette Greco, Léo Férré, Brassens, Brel, Trénet, Béart e Gainsbourg hanno cantato Queneau, Prevert e Boris Vian, mentre Barbara ha scritto i primi versi della sua leggenda. Questo è il mondo che Catherine Dargent e Damien Bravo hanno voluto ricreare.

Espanol :

Tras recordar a Piaf con Sergio Tomassi el pasado mes de junio, la cantante Catherine Dargent le ofrece un dúo con Damien Bravo al piano para llevarle a Saint-Germain-Des-Prés.

El CDD, creado en enero de 2025, será telonero de Gainsbourg, Bécaud y otros.

Jazz, letras de canciones, bodegas llenas de humo… durante 20 años, Saint-Germain-Des-Prés fue el hogar de la vanguardia artística… Una escuela de poesía, encabezada por Jacques Prévert, que insuflaría nueva vida a la chanson, mientras todo el mundo miraba hacia el jazz.. Yves Montand, Juliette Greco, Léo Férré, Brassens, Brel, Trénet, Béart y Gainsbourg cantaban a Queneau, Prevert y Boris Vian, mientras Barbara ponía los primeros estribillos de su leyenda. Este es el mundo que Catherine Dargent y Damien Bravo se han propuesto recrear.

L’événement Concert Saint-Germain-des-Prés Louvigny a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Caen la Mer