Concert Saint-Hilaire-de-Voust
Concert Saint-Hilaire-de-Voust dimanche 7 décembre 2025.
Concert
Saint-Hilaire-de-Voust Vendée
Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
A l’Espace Beauchesne, l’Orchestre d’Harmonie Ovia invite l’Harmonie de l’Ile d’Elle.
Entrée payante
Réservations par téléphone ou Helloasso .
Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 51 67 30
