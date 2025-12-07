Concert

Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

A l’Espace Beauchesne, l’Orchestre d’Harmonie Ovia invite l’Harmonie de l’Ile d’Elle.

Entrée payante

Réservations par téléphone ou Helloasso .

Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 51 67 30

L’événement Concert Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin