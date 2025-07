Concert Maison de la mer Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert Maison de la mer Saint-Jacut-de-la-Mer samedi 12 juillet 2025.

Concert

Maison de la mer 3 Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 18:30:00

fin : 2025-07-12 21:30:00

Date(s) :

2025-07-12

avec la Fanfoire, les Tontons chanteurs, Monsieur plus et ses modératrices et Sympathy for the débils .

Maison de la mer 3 Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 07 49 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-07-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme