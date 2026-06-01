Concert Saint-Jean-Poudge
Concert Saint-Jean-Poudge dimanche 14 juin 2026.
Saint-Jean-Poudge
Concert
Au foyer Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Sous la direction d’Alexandre Pecastaing, la Chorale Amistat vous invite à son concert de Printemps. Venez partager un moment musical chaleureux et découvrir un répertoire varié dans une ambiance conviviale. À l’issue du concert, un temps d’échange autour d’un verre sera offert au public. .
Au foyer Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 16 61
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English : Concert
L’événement Concert Saint-Jean-Poudge a été mis à jour le 2026-06-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran