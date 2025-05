CONCERT – SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 19 juin 2025 20:00, Saint-Laurent-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

CONCERT SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 20:00:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

CONCERT >> Aioca (Swing Brésilien)

Soirée de réouverture et lancement nouvelle bière éphémère

————————————–

– Ouverture 17h

– Restauration à partir de 18h30

– Concert 20h entrée gratuite participation libre mais nécessaire

Nous sommes ouverts les jeudi et vendredi de 17h à 22h.

.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 30 95 brasseriedespics@yahoo.fr

English :

CONCERT >> Aioca (Brazilian Swing)

Reopening party and launch of new ephemeral beer

————————————–

– Opening at 5pm

– Catering from 6:30pm

– Concert 8pm ? free entry ? free participation but necessary

We’re open Thursday and Friday from 5pm to 10pm.

German :

KONZERT >> Aioca (Brasilianischer Swing)

Abend der Wiedereröffnung und Einführung des neuen ephemeren Bieres

————————————–

– Eröffnung 17h

– Essen und Trinken ab 18.30 Uhr

– Konzert 20 Uhr ? Eintritt frei ? Teilnahme frei, aber erforderlich

Wir haben donnerstags und freitags von 17:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Italiano :

CONCERTO >> Aioca (Brazilian Swing)

Festa di riapertura e lancio della nuova birra effimera

————————————–

– Apertura alle 17.00

– Ristorazione dalle 18.30

– Concerto ore 20.00 ? ingresso libero ? partecipazione libera ma necessaria

Siamo aperti il giovedì e il venerdì dalle 17.00 alle 22.00.

Espanol :

CONCIERTO >> Aioca (Swing brasileño)

Fiesta de reapertura y lanzamiento de la nueva cerveza efímera

————————————–

– Apertura a las 17h

– Catering a partir de las 18h30

– Concierto 20h ? entrada libre ? participación libre pero necesaria

Abrimos el jueves y el viernes de 17h a 22h.

L’événement CONCERT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-05-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65