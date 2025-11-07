CONCERT au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
MAMA SAID // LA BREBIS ÉGARÉE
Mama Said est une formation franco-américaine de folk rock, imprégnée des cultures hip-hop et rhythm & blues des rythmes entrainants, des sons à mi-chemin entre le hip hop, l’électro et le rock cosmique, des textes incisifs interprétés par un mc au flow incroyable, un duo de voix homme/femme envoutant.
Réservation spectacle seul sur https://billetterie.festik.net/maisondusavoir/product/mama-said/
TRANSPORT COLLECTIF MIS EN PLACE >>> Réservez navette + spectacle au 05 62 99 21 30 ou à tourisme@neste-barousse.fr
au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr
English :
MAMA SAID // LA BREBIS ÉGARÉE
Mama Said is a Franco-American folk-rock band, steeped in hip-hop and rhythm & blues cultures: catchy rhythms, sounds halfway between hip-hop, electro and cosmic rock, incisive lyrics performed by a mc with an incredible flow, and a bewitching male/female vocal duo.
Book a show on https://billetterie.festik.net/maisondusavoir/product/mama-said/
COLLECTIVE TRANSPORT MIS EN PLACE >>> Book shuttle + show at 05 62 99 21 30 or tourisme@neste-barousse.fr
German :
MAMA SAID // DAS VERLORENE SCHAF
Mama Said ist eine französisch-amerikanische Folkrock-Formation, die von der Hip-Hop- und Rhythm & Blues-Kultur geprägt ist: mitreißende Rhythmen, Klänge zwischen Hip-Hop, Elektro und kosmischem Rock, prägnante Texte, die von einem Mc mit unglaublichem Flow vorgetragen werden, und ein bezauberndes Duo aus männlicher und weiblicher Stimme.
Reservierung von Einzelvorstellungen unter https://billetterie.festik.net/maisondusavoir/product/mama-said/
KOLLEKTIVER TRANSPORT EINGESETZT >>> Reservieren Sie Shuttle + Show unter 05 62 99 21 30 oder tourisme@neste-barousse.fr
Italiano :
MAMA SAID // LA BREBIS ÉGARÉE
I Mama Said sono una band folk-rock franco-americana immersa nella cultura hip-hop e rhythm & blues: ritmi orecchiabili, sonorità a metà strada tra hip-hop, electro e rock cosmico, testi incisivi interpretati da un mc dall’incredibile flow e un ammaliante duo vocale maschile/femminile.
Prenota uno spettacolo da solista su https://billetterie.festik.net/maisondusavoir/product/mama-said/
TRASPORTO COLLETTIVO MIS EN PLACE >>> Prenota navetta + spettacolo allo 05 62 99 21 30 o tourisme@neste-barousse.fr
Espanol :
MAMA SAID // LA BREBIS ÉGARÉE
Mama Said es un grupo franco-americano de folk-rock impregnado de cultura hip-hop y rhythm & blues: ritmos pegadizos, sonidos a medio camino entre el hip-hop, el electro y el rock cósmico, letras incisivas interpretadas por un mc con un flow increíble y un dúo vocal masculino/femenino hechizante.
Reserve un espectáculo en solitario en https://billetterie.festik.net/maisondusavoir/product/mama-said/
TRANSPORTE COLECTIVO MIS EN PLACE >>> Reserve lanzadera + espectáculo en el 05 62 99 21 30 o en tourisme@neste-barousse.fr
