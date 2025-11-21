CONCERT

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

CONCERT DE POCHE STRAUSS & CO

Plongez dans un univers où la musique et la danse se rencontrent pour une expérience artistique unique ! Laissez-vous transporter par l’harmonie entre trois danseurs classique, breakdance et contemporain et quatre musiciens. L’esprit de la valse et de la polka se déploie avec énergie et passion.

Ne manquez pas cette fusion artistique qui questionne la frontière entre les genres et célèbre la richesse des arts !

Pour 2€, venez avec la Navette Culturelle au Départ d’Arreau, Lannemezan et de Mauléon Barousse.

Réservation auprès de l’office de tourisme 05 62 99 21 30

.

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

POCKET CONCERT: STRAUSS & CO

Immerse yourself in a universe where music and dance meet for a unique artistic experience! Let yourself be transported by the harmony between three dancers classical, breakdance and contemporary and four musicians. The spirit of waltz and polka unfolds with energy and passion.

Don’t miss this artistic fusion that questions the boundaries between genres and celebrates the richness of the arts!

For 2?, come with the Navette Culturelle departing from Arreau, Lannemezan and Mauléon Barousse.

Bookings at the tourist office: 05 62 99 21 30

German :

TASCHENKONZERT: STRAUSS & CO

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der sich Musik und Tanz zu einem einzigartigen künstlerischen Erlebnis verbinden! Lassen Sie sich von der Harmonie zwischen drei Tänzern klassisch, Breakdance und zeitgenössisch und vier Musikern mitreißen. Der Geist des Walzers und der Polka entfaltet sich mit Energie und Leidenschaft.

Verpassen Sie nicht diese künstlerische Fusion, die die Grenzen zwischen den Genres in Frage stellt und den Reichtum der Künste feiert!

Kommen Sie für 2? mit dem Kulturbus, der in Arreau, Lannemezan und Mauléon Barousse abfährt.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt: 05 62 99 21 30

Italiano :

CONCERTO TASCABILE: STRAUSS & CO

Immergetevi in un mondo dove musica e danza si incontrano per un’esperienza artistica unica! Lasciatevi trasportare dall’armonia tra tre ballerini classici, di breakdance e contemporanei e quattro musicisti. Lo spirito del valzer e della polka si dispiega con energia e passione.

Non perdetevi questa fusione artistica che mette in discussione i confini tra i generi e celebra la ricchezza delle arti!

Per 2? venire con la Navette Culturelle, in partenza da Arreau, Lannemezan e Mauléon Barousse.

Prenotazioni presso l’ufficio turistico: 05 62 99 21 30

Espanol :

CONCIERTO DE BOLSILLO: STRAUSS & CO

Sumérjase en un mundo donde la música y la danza se dan la mano para vivir una experiencia artística única Déjese transportar por la armonía entre tres bailarines -clásico, breakdance y contemporáneo- y cuatro músicos. El espíritu del vals y la polca se despliega con energía y pasión.

No se pierda esta fusión artística que cuestiona las fronteras entre los géneros y celebra la riqueza de las artes

Por 2? venga con la Navette Culturelle, con salidas desde Arreau, Lannemezan y Mauléon Barousse.

Reservas en la oficina de turismo: 05 62 99 21 30

L’événement CONCERT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-07-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65