CONCERT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

CONCERT

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Rejoignez-nous à la Brasserie des Pics pour célébrer la sortie de notre nouvelle bière éphémère, avec un concert des Pipit Farlouz et une délicieuse cuisine locale préparée par Elo. Ouverture à 17h, restauration à 18h30 et concert vers 20h !

+33 5 62 39 30 95 brasseriedespics@yahoo.fr

English :

Join us at Brasserie des Pics to celebrate the release of our new ephemeral beer, with a concert by Pipit Farlouz and delicious local cuisine prepared by Elo. Opening at 5pm, catering at 6:30pm and concert around 8pm!

German :

Begleiten Sie uns in die Brasserie des Pics, um die Veröffentlichung unseres neuen, kurzlebigen Bieres zu feiern, mit einem Konzert der Pipit Farlouz und köstlicher lokaler Küche, die von Elo zubereitet wird. Eröffnung um 17 Uhr, Essen um 18.30 Uhr und Konzert gegen 20 Uhr!

Italiano :

Unitevi a noi alla Brasserie des Pics per festeggiare l’uscita della nostra nuova birra a breve durata, con un concerto di Pipit Farlouz e deliziosi piatti locali preparati da Elo. Apertura alle 17.00, cibo e bevande alle 18.30 e musica dal vivo intorno alle 20.00!

Espanol :

Únase a nosotros en la Brasserie des Pics para celebrar el lanzamiento de nuestra nueva cerveza de corta duración, con un concierto de Pipit Farlouz y deliciosa comida local preparada por Elo. Apertura a las 17:00, comida y bebida a las 18:30 y ¡concierto hacia las 20:00!

