Concert Lieu-dit Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray vendredi 12 septembre 2025.

Lieu-dit Le Moiron Auditorium Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Ce concert-récit imaginé de toute pièce s’articule autour de cinq œuvres et cinq compositeurs de nationalités différentes. Le personnage principal, Gaspard, raconte la folle aventure qui lui est arrivée dans sa jeunesse. Un jour, lors de sa visite hebdomadaire dans sa bibliothèque favorite pour aller chercher sa prochaine lecture de la semaine, son marchand de livre sort de sa réserve un volume poussiéreux qui bientôt l’emmènera vers un déroutant voyage…

Maïwenn PASGRIMAUD, violon

Maud DELENTE, flûte traversière

Lucie ALLEGRANTI, piano .

