Concert Saint Louis Blues Band Miles for Ever

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Hommage à Miles Davis

Lors de cette soirée d’exception, le Saint-Louis Blues Band revisite l’univers musical du légendaire trompettiste de jazz, Miles Davis.

Pendant environ 45 ans de carrière, Miles Davis a évolué´, innove´, provoque´, traverse´ divers courants musicaux jazz classique, be-bop, jazz cool, hard bop, jazz modal, pour terminer en s’intégrant brillamment a` la révolution électrique des années 70.

Un parcours impressionnant qui a inspiré´ le directeur du SLBB, Jean-Claude André´ (lui-même trompettiste et fan de Miles Davis…), toujours à l’affût de nouveaux répertoires pour l’orchestre.

Ce concert retrace au mieux le parcours esthétique du génie que fut Miles Davis avec des orchestrations adaptées sur mesure pour Big band.

Direction Musicale Jean-Claude André Soliste Marc Ullrich Chant Manu Hartmann

Tout public .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Saint Louis Blues Band Miles for Ever Kembs a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue