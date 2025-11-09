Concert Saint-Loup-Lamairé
Concert Saint-Loup-Lamairé dimanche 9 novembre 2025.
Concert
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
La chorale du Val d’Or invite la compagnie Bleu Indigo pour un concert commun, dans la salle multiculturelle de Saint-Loup-sur-Thouet. Rendez-vous à 15 h 30. Au programme des chansons françaises. Réservations conseillées (jauge limitée) 05 49 64 73 04 06 47 69 05 32. .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 04
L’événement Concert Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2025-11-03 par CC Airvaudais Val du Thouet