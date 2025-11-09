Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Saint-Loup-Lamairé

Concert Saint-Loup-Lamairé dimanche 9 novembre 2025.

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

2025-11-09
La chorale du Val d’Or invite la compagnie Bleu Indigo pour un concert commun, dans la salle multiculturelle de Saint-Loup-sur-Thouet. Rendez-vous à 15 h 30. Au programme des chansons françaises. Réservations conseillées (jauge limitée) 05 49 64 73 04 06 47 69 05 32.   .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 04 

