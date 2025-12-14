Concert Saint-Loup-Lamairé
Concert Saint-Loup-Lamairé samedi 24 janvier 2026.
Concert
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Laissez-vous emporter par l’élégance et l’énergie de la musique de Django Reinhardt ! Le groupe Quai de la Seine vous présente un concert plein de swing. Rendez-vous à 19 h le samedi 24 janvier à la salle multiculturelle de Saint-Loup-Lamairé, Place du marché. Réservations 05 86 30 10 61 ou à media-tech@saint-loup-lamaire.fr .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr
