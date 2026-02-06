CONCERT Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert

CONCERT

Soirée concert avec Floriane Drune et Harold

Floriane Drune Seule avec sa guitare, sa voix et son looper, elle livre un voyage musical poétique et ancestral, entre Soul, Gospel et chanson française. Harold Originaire d’ Évry, Harold grandit dans un univers musical riche. Il se passionne pour la folk et le reggae, inspiré par Ben Harper, Bob Marley, Brassens et Cabrel. Sur scène, Harold se révèle être un véritable showman, solaire et généreux, porté par l’énergie de son public .

Evening concert with Floriane Drune and Harold

