Concert Restaurant Jacques Bailleux Saint-Mihiel

Concert Restaurant Jacques Bailleux Saint-Mihiel dimanche 13 juillet 2025.

Concert

Restaurant Jacques Bailleux Place Jacques Bailleux Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

PRIVE 2 DESSERT est un groupe créé en 1987 par Lionel le guitariste actuel à Bar le Duc et 30 ans plus tard le groupe vit au travers de différents musiciens tel que son chanteur guitariste Romain. En duo, ils nous emmènent sur les routes du pop rock cover en reprenant les Cures, U2, Oasis, rolling stones, Chris Isaak, Lou Reed, Creedence.. et bcp d’autres..

à voir absolument !!

Concert sur réservation !Tout public

0 .

Restaurant Jacques Bailleux Place Jacques Bailleux Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 9 83 72 49 20

English :

PRIVE 2 DESSERT was formed in 1987 by Lionel, the current guitarist, in Bar le Duc. 30 years later, the band lives on through a number of different musicians, including singer-guitarist Romain. As a duo, they take us on a pop rock cover of the Cures, U2, Oasis, Rolling Stones, Chris Isaak, Lou Reed, Creedence… and many more…

a must-see!

Concert on reservation !

German :

PRIVE 2 DESSERT ist eine Band, die 1987 von Lionel, dem aktuellen Gitarristen, in Bar le Duc gegründet wurde. 30 Jahre später lebt die Band durch verschiedene Musiker wie ihren Sänger und Gitarristen Romain weiter. Als Duo nehmen sie uns mit auf eine Reise durch die Straßen des Pop-Rock-Covers, indem sie The Cures, U2, Oasis, Rolling Stones, Chris Isaak, Lou Reed, Creedence… und viele andere covern.

unbedingt ansehen!

Konzert mit Reservierung!

Italiano :

I PRIVE 2 DESSERT sono stati formati nel 1987 da Lionel, l’attuale chitarrista, a Bar le Duc, e 30 anni dopo la band è ancora forte grazie a diversi musicisti, tra cui il cantante-chitarrista Romain. Come duo, ci accompagnano in una cover pop rock dei Cure, U2, Oasis, Rolling Stones, Chris Isaak, Lou Reed, Creedence e molti altri.

da non perdere!

Concerto su prenotazione!

Espanol :

PRIVE 2 DESSERT fue formado en 1987 por Lionel, el actual guitarrista, en Bar le Duc, y 30 años después el grupo sigue funcionando gracias a diferentes músicos, entre ellos su cantante y guitarrista Romain. Como dúo, nos llevan a versionar pop rock de The Cures, U2, Oasis, Rolling Stones, Chris Isaak, Lou Reed, Creedence y muchos otros.

¡una visita obligada!

¡Concierto bajo reserva !

L’événement Concert Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-07-08 par OT COEUR DE LORRAINE