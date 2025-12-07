Concert Saint Nicolas Vaucouleurs

Vaucouleurs Meuse

Gratuit

Dimanche 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Concert de la chorale CHANTE-COULEURS à Vaucouleurs avec Hervé REMY, ténor soliste et au trombone et Anne REMY au clavier.

Venez nombreux, entrée libre.Tout public

Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est

English :

Concert by the CHANTE-COULEURS choir in Vaucouleurs with Hervé REMY, tenor soloist and trombone player, and Anne REMY on keyboard.

Free admission.

L’événement Concert Saint Nicolas Vaucouleurs Vaucouleurs a été mis à jour le 2025-11-27 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS