Concert Saint Nicolas Vaucouleurs Vaucouleurs

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:30:00
Concert de la chorale CHANTE-COULEURS à Vaucouleurs avec Hervé REMY, ténor soliste et au trombone et Anne REMY au clavier.
Venez nombreux, entrée libre.Tout public
Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 21 92
Concert by the CHANTE-COULEURS choir in Vaucouleurs with Hervé REMY, tenor soloist and trombone player, and Anne REMY on keyboard.
Free admission.
