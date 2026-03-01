Concert Saint-Pactrick-Drops Brandy ZA Avenue de Salm Senones

Concert Saint-Pactrick-Drops Brandy

ZA Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Les brasseurs de L’Opercule célèbrent la Saint Patriiiiiiiick!!

On se déhanche sur la musique irlandaise du duo.

On mange local avec le frite-truck Du Sol à La Frite et on boit des pintes biologiques élaborées sur place.

Pour l’occasion, et parce qu’on aime ça, notre Where is Patrick est d’ores et déjà en perce.

C’est une recette de Red Ale, une belle robe rouge, un houblon fuggle aux notés herbacées et épicées.

Tout un voyage écoresponsable en Irlande.Tout public

0 .

ZA Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08 contact@lopercule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Opercule brewers celebrate Saint Patriiiiiiiick!

Sway to the duo’s Irish music.

We’re eating local with the Du Sol à La Frite frite-truck and drinking organic pints made on site.

For the occasion, and because we love it, our Where is Patrick is already on tap.

It’s a red ale recipe, a beautiful red color, a fuggle hop with herbaceous and spicy notes.

An eco-responsible trip to Ireland.

L’événement Concert Saint-Pactrick-Drops Brandy Senones a été mis à jour le 2026-02-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES