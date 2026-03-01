Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track. Le Paul Art’s Daoulas

Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track.

Le Paul Art’s 1 rue de Quimper Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Le Paul Art’s fête la Saint-Patrick avec un concert du groupe Acoustic Rise Track !

Acoustic Rise Track, c’est la rencontre de trois musiciens passionnés qui font vibrer l’âme de l’Irlande

– Thomas Bocher (flûte traversière).

– Sébastien Carney (guitare acoustique).

– Yvon Molard (percussions).

Ils forment un trio où se mêlent énergie, finesse et authenticité.

Entre jigs, reels, polkas, hornpipes, slow airs, le groupe explore le répertoire traditionnel irlandais tout en y ajoutant ses propres compositions, pour un voyage musical à la fois respectueux des racines et résolument personnel.

Actuellement en studio, Acoustic Rise Track prépare son premier album, dont la sortie est prévue fin 2026 .

Le Paul Art’s 1 rue de Quimper Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 33 05

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English : Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track.

L’événement Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track. Daoulas a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS