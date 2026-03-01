Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track. Le Paul Art’s Daoulas
Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track. Le Paul Art’s Daoulas jeudi 19 mars 2026.
Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track.
Le Paul Art’s 1 rue de Quimper Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 20:00:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Le Paul Art’s fête la Saint-Patrick avec un concert du groupe Acoustic Rise Track !
Acoustic Rise Track, c’est la rencontre de trois musiciens passionnés qui font vibrer l’âme de l’Irlande
– Thomas Bocher (flûte traversière).
– Sébastien Carney (guitare acoustique).
– Yvon Molard (percussions).
Ils forment un trio où se mêlent énergie, finesse et authenticité.
Entre jigs, reels, polkas, hornpipes, slow airs, le groupe explore le répertoire traditionnel irlandais tout en y ajoutant ses propres compositions, pour un voyage musical à la fois respectueux des racines et résolument personnel.
Actuellement en studio, Acoustic Rise Track prépare son premier album, dont la sortie est prévue fin 2026 .
Le Paul Art’s 1 rue de Quimper Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 33 05
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English : Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track.
L’événement Concert Saint-Patrick Acoustic Rise Track. Daoulas a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS