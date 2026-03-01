Concert Saint Patrick au Préau à Vire Normandie

1 Place Castel Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Les orchestres d’harmonie de la ville de Vire et universitaire de Caen présentent le concert de la St Patrick avec le groupe pied’s’trad, spectacle musique et danse. Ouverture des portes à 15h.

Les orchestres d’harmonie de la ville de Vire et universitaire de Caen présentent le concert de la St Patrick avec le groupe pied’s’trad, spectacle musique et danse. Ouverture des portes à 15h. .

1 Place Castel Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 26

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English : Concert Saint Patrick au Préau à Vire Normandie

The Vire town band and the Caen university band present the St Patrick’s Day concert with the group Pied’s’trad, a music and dance show. Doors open at 3pm.

L’événement Concert Saint Patrick au Préau à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie