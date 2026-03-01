Concert Saint Patrick TWO Dudes Crêches-sur-Saône

TWO Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

Saint-Patrick & Concert Live chez TWO Dudes.

La Saint-Patrick débarque chez Two Dudes ! On sort les chapeaux verts et on fait vibrer les cuves avec un CONCERT LIVE des French Kiss !
Ambiance survoltée, bières artisanales et bonne bouffe on vous attend nombreux pour fêter ça !   .

TWO Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 81 61 39  brasserietwodudes@gmail.com

