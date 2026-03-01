Concert Saint Patrick TWO Dudes Crêches-sur-Saône
Concert Saint Patrick TWO Dudes Crêches-sur-Saône vendredi 13 mars 2026.
Concert Saint Patrick
TWO Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Saint-Patrick & Concert Live chez TWO Dudes.
La Saint-Patrick débarque chez Two Dudes ! On sort les chapeaux verts et on fait vibrer les cuves avec un CONCERT LIVE des French Kiss !
Ambiance survoltée, bières artisanales et bonne bouffe on vous attend nombreux pour fêter ça ! .
TWO Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 81 61 39 brasserietwodudes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Saint Patrick
L’événement Concert Saint Patrick Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès