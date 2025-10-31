Concert Bar Restaurant El Tex Mex Saint-Paul-lès-Dax
Concert
Bar Restaurant El Tex Mex 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax Landes
Prêts pour une soirée qui fait vibrer ? Ce vendredi 31 octobre, plongez dans l’ambiance Halloween au rythme des plus grands tubes des années 80 et du disco ! Costumez-vous, dansez, fredonnez… et laissez-vous emporter par l’énergie de cette décennie culte.
Entrée libre .
Bar Restaurant El Tex Mex 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72 contact-cesarpalace@joa.fr
