CONCERT Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

CONCERT

Salle Bernard Coulon Rue de Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert de cuivres exceptionnel à Saint-Pourçain ! L’Harmonie de Saint-Pourçain vous présente un programme brillant avec les solistes Thibaud Lebrun et Stéphane Thoral aux cornets. Direction Anne-Marie Gillet et Angélique Lebrun.

Salle Bernard Coulon Rue de Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes harmonie.saintpourcain@laposte.net

English :

Exceptional brass concert in Saint-Pourçain! The Harmonie de Saint-Pourçain presents a brilliant program featuring soloists Thibaud Lebrun and Stéphane Thoral on cornets. Conducted by Anne-Marie Gillet and Angélique Lebrun.

