Concert Place du Dr Guyader Saint-Renan
Concert Place du Dr Guyader Saint-Renan dimanche 8 mars 2026.
Concert
Place du Dr Guyader Espace culturel (amphithéâtre ) Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:30:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
Date(s) :
2026-03-08
L’ Ensemble vocal de Saint-Renan navigue avec Les Gâs de l’Almanach de Brest .
Place du Dr Guyader Espace culturel (amphithéâtre ) Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 02 50 92 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Saint-Renan a été mis à jour le 2026-02-26 par OT IROISE BRETAGNE