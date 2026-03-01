Concert Place du Dr Guyader Saint-Renan

Concert

Place du Dr Guyader Espace culturel (amphithéâtre ) Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

L’ Ensemble vocal de Saint-Renan navigue avec Les Gâs de l’Almanach de Brest .

Place du Dr Guyader Espace culturel (amphithéâtre ) Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 02 50 92 64

English : Concert

L’événement Concert Saint-Renan a été mis à jour le 2026-02-26 par OT IROISE BRETAGNE