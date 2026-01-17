Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic Ports-sur-Vienne
Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic Ports-sur-Vienne samedi 14 février 2026.
Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic
10 Place Romain Rideau Ports-sur-Vienne Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Concert de musiques Bossa Nova & Jazz à l’occasion de la Saint-Valentin.
Petite restauration proposée (planches, tapas).
Concert de musiques Bossa Nova & Jazz à l’occasion de la Saint-Valentin.
Petite restauration proposée (planches, tapas). .
10 Place Romain Rideau Ports-sur-Vienne 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 14 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bossa Nova & Jazz concert to celebrate Valentine’s Day.
Snacks and tapas available.
L’événement Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic Ports-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-01-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme