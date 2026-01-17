Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic Ports-sur-Vienne

Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic

Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic Ports-sur-Vienne samedi 14 février 2026.

Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic

10 Place Romain Rideau Ports-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Concert de musiques Bossa Nova & Jazz à l’occasion de la Saint-Valentin.
Petite restauration proposée (planches, tapas).
Concert de musiques Bossa Nova & Jazz à l’occasion de la Saint-Valentin.
Petite restauration proposée (planches, tapas).   .

10 Place Romain Rideau Ports-sur-Vienne 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 14 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bossa Nova & Jazz concert to celebrate Valentine’s Day.
Snacks and tapas available.

L’événement Concert Saint-Valentin Boleia Akoustic Ports-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-01-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme